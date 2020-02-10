2020-02-10T02:52:45+03:00
Происшествия

Посольство России в Мексике: Россияне в аварии с автобусом возле Мехико не пострадали

В пригороде мексиканской столицы перевернулся рейсовый автобус, в больницы доставлены 15 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посольство РФ в Мексике сообщило, что россияне не пострадали в ДТП с автобусом в пригороде МехикоПосольство РФ в Мексике сообщило, что россияне не пострадали в ДТП с автобусом в пригороде МехикоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 10 февраля, в пригороде мексиканской столицы Мехико перевернулся рейсовый автобус, в результате с травмами различной степени тяжести были госпитализированы 15 человек, россиян среди них нет. Об этом на своей странице в Twitter сообщило посольство России в Мексике.

«В пригороде мексиканской столицы на трассе «Мехико – Пачука» перевернулся рейсовый автобус, пострадали 15 человек. По данным посольства, российских граждан среди пострадавших нет», - цитирует сообщение российской дипмиссии ТАСС.

Отмечается, что по предварительной версии местных правоохранителей, причиной аварии стало грубое нарушение скоростного режима водителем автобуса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в январе в Мексике грабители в масках остановили экскурсионный автобус с туристами из Польши и отобрали у них деньги, банковские карты, фотоаппараты и смартфоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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