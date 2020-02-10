Посольство России в Мексике: Россияне в аварии с автобусом возле Мехико не пострадали
В воскресенье, 10 февраля, в пригороде мексиканской столицы Мехико перевернулся рейсовый автобус, в результате с травмами различной степени тяжести были госпитализированы 15 человек, россиян среди них нет. Об этом на своей странице в Twitter сообщило посольство России в Мексике.
«В пригороде мексиканской столицы на трассе «Мехико – Пачука» перевернулся рейсовый автобус, пострадали 15 человек. По данным посольства, российских граждан среди пострадавших нет», - цитирует сообщение российской дипмиссии ТАСС.
Отмечается, что по предварительной версии местных правоохранителей, причиной аварии стало грубое нарушение скоростного режима водителем автобуса.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в январе в Мексике грабители в масках остановили экскурсионный автобус с туристами из Польши и отобрали у них деньги, банковские карты, фотоаппараты и смартфоны.
ИСТОЧНИК KP.RU