2020-01-22T01:38:25+03:00
В мире

В Мексике ограбили автобус с польскими туристами

Неизвестные в масках отобрали у путешественников технику, наличные, кредитные карты и документы
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Мексике ограбили автобус с польскими туристамиВ Мексике ограбили автобус с польскими туристамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Мексике неизвестные ограбили автобус с польскими туристами. Никто из путешественников не пострадал. Однако они лишились своих фотоаппаратов, компьютеров, наличных денег, кредитных карт, а также документов.

По данным польского издание Gazeta.pl, в автобусе находились около 25 путешественников из Польши. Их ограбили во время экскурсии. Мексиканские СМИ сообщают, что на преступниках были маски. Они остановили автобус с туристами в безлюдном месте в штате Чиапас, который находится рядом с границей с Гватемалой. Злоумышленники вывели людей из салона автомобиля, а затем вынесли из него все ценные вещи.

- Пострадавших в результате ограбления нет, водитель и его помощник дают показания в окружной прокуратуре, - цитирует руководство компании-перевозчика издание Universal.

Примечательно, что маршрут, по которому пролегал путь автобуса, ранее охранялся местной полицией. Однако сейчас, когда туристический сезон в период зимних праздников закончился, власти решили, что обеспечивать охрану больше нет необходимости. Полицейский эскорт был отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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