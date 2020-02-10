2020-02-10T04:16:51+03:00
В мире

Иран попытается вывести на орбиту спутник «Зафар-2» в мае или июне

Накануне ракета-носитель не смогла набрать нужную скорость, чтобы достичь необходимой высоты
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Иранская ракета набрать нужную скорость, чтобы вывести на орбиту спутник «Зафар»Иранская ракета набрать нужную скорость, чтобы вывести на орбиту спутник «Зафар»Фото: REUTERS
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Иран в ближайшее время повторит попытку вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования земли, новый запуск аппарата под названием «Зафар-2», скорее всего, состоится в мае или июне.

Об этом в ночь на понедельник, 10 февраля, сообщил иранский министр информационных и коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье Иран успешно запустил ракету-носитель «Симорг» со спутником «Зафар» собственного производства, однако вывести его на орбиту не получилось: ракета не смогла набрать нужную скорость, чтобы достичь необходимой высоты – 530 километров.

Вскоре после этого министр Мохаммад Джахроми написал на своей странице в Twitter, что вывести спутник на орбиту Тегерану помешали американские санкции, лишающие страну доступа к передовым технологиям в этой области, но иранские специалисты не собираются сдаваться и будут продолжать работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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