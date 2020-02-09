Иран запустил ракету со спутником, но вывести его на орбиту не получилось
В воскресенье, 9 февраля, Иран успешно запустил ракету-носитель «Симорг» со спутником дистанционного зондирования земли «Зафар» собственного производства, однако вывести его на орбиту не получилось.
В Министерстве обороны страны пояснили, что аппарат не смог набрать скорость, необходимую для достижения нужной высоты – 530 километров, передает агентство IRIB со ссылкой на пресс-службу иранского оборонного ведомства.
Позже министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми написал в своем Twitter, что вывести спутник на орбиту Тегерану помешали американские санкции, лишающие страну доступа к передовым технологиям в этой области, но иранские специалисты не собираются сдаваться и будут продолжать работу.
«В области ракет-носителей и спутников мы находимся под санкциями, и никто не предоставляет нам информацию и технологии. Мы не сдаемся и прочно стоим на ногах. Спутник «Зафар-2», «Нахид» и так далее… скоро!», - написал он.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов отменить санкции против Ирана и даже помочь ему восстановить ослабленную экономику, если Тегеран выполнит ряд условий Вашингтона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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