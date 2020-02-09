Иран запустил ракету со спутником, но вывести его на орбиту не получилось

9 Февр. 2020 2020-02-09T23:28:20+03:00

Иранская ракета-носитель не смогла достичь скорости, необходимой для выведения спутника на орбиту Фото: REUTERS

В Тегеране пояснили, что аппарат не смог достичь необходимой скорости

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В воскресенье, 9 февраля, Иран успешно запустил ракету-носитель «Симорг» со спутником дистанционного зондирования земли «Зафар» собственного производства, однако вывести его на орбиту не получилось.

В Министерстве обороны страны пояснили, что аппарат не смог набрать скорость, необходимую для достижения нужной высоты – 530 километров, передает агентство IRIB со ссылкой на пресс-службу иранского оборонного ведомства.

Позже министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми написал в своем Twitter, что вывести спутник на орбиту Тегерану помешали американские санкции, лишающие страну доступа к передовым технологиям в этой области, но иранские специалисты не собираются сдаваться и будут продолжать работу.

«В области ракет-носителей и спутников мы находимся под санкциями, и никто не предоставляет нам информацию и технологии. Мы не сдаемся и прочно стоим на ногах. Спутник «Зафар-2», «Нахид» и так далее… скоро!», - написал он.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов отменить санкции против Ирана и даже помочь ему восстановить ослабленную экономику, если Тегеран выполнит ряд условий Вашингтона.

ИСТОЧНИК KP.RU