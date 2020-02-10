80% корпоративных сетей заражено вирусами

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:22:32+03:00

Чаще всего причина в использовании торрентов и мессенджеров

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В компании Positive Technologies провели исследование, которое показало, что более 80% информационных сетей крупных организаций в РФ заражено вредоносным ПО.

Причина в том, что 94% сотрудников компаний часто пользуются торрентами, мессенджерами, браузером Tor, VPN и прокси-серверами, которые открывают путь на заблокированные сайты, а важные данные передаются в открытом виде.

Не способствуют улучшению ситуации пароли вроде 12345 и открытый доступ к внутренним сетям предприятий и организаций.

Еще один фактор риска -удаленный доступ к корпоративным ресурсам, который дают своим сотрудникам 67% предприятий и организаций. Сотрудник может зайти в систему с домашнего компьютера, но не стоит забывать, что устройство может быть заражено вирусами, которые попадут в корпоративные сети, пишет газета «Известия».

Результат проверки оказался неутешительным: в 55% случаев были обнаружены майнеры, «добывающие» на зараженных компьютерах криптовалюту втайне от владельцев, в 28% — софт, несанкционированно показывающий рекламу, в 24% — откровенно шпионское ПО.

Ранее в МВД назвали регионы, где чаще всего фиксируются преступления в сфере IT-технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU