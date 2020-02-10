2020-02-10T08:55:36+03:00
Происшествия

В МВД назвали регионы с самым высоким уровнем IT-преступности

В лидерах Ямало-Ненецкий автономный округ
Елена АКИМОВА
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В МВД назвали регионы, где чаще всего совершаются IT-преступленияВ МВД назвали регионы, где чаще всего совершаются IT-преступленияФото: Мария ЛЕНЦ
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В МВД назвали регионы, где фиксируется больше всего преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (IT-преступность).

В лидерах по данному показателю оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. За 2019 год здесь зарегистрировано 28,6 нарушений закона, которые относятся к данной категории.

Преступники используют компьютеры и компьютерные программы, мобильные телефоны, пластиковые карты, электронные платежи и интернет.

Регионы с самым высоким уровнем IT-преступности:

Ямало-Ненецкий АО – 28,6%,

Мансийский автономный округ - 27,2%,

Чувашия - 26,8%,

Республика Коми - 23,9%,

Пензенская область - 23,1%.

Регионы с самым низким уровнем IT-преступности:

Чечня - 1,7%,

Дагестан - 3,5%,

Ингушетия - 4,4%,

Санкт-Петербурге - 4,6%,

Московская область - 5,3%.

Всего в 2019 году было зарегистрировано 284 тысячи аналогичных преступлений. Для сравнения, с 2018-го этот показатель вырос на 68,5%.

На долю мошенничеств пришлось 119,9 тыс., краж — 98,8 тыс., а действий, связанных с оборотом наркотиков, — 24,7 тыс.

Количество фактов мошенничества с использованием платёжных карт выросло за последний год на 280%, составив 16,1 тыс, сообщает RT.

Ранее в МВД посчитали число преступлений в стране, в которых пострадали дети. Оказалось, что чаще всего подрастающее поколение страдает в Челябинской области, а вот Ингушетия признана благоприятной в этом смысле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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