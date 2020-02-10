В МВД назвали регионы с самым высоким уровнем IT-преступности
В МВД назвали регионы, где фиксируется больше всего преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (IT-преступность).
В лидерах по данному показателю оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. За 2019 год здесь зарегистрировано 28,6 нарушений закона, которые относятся к данной категории.
Преступники используют компьютеры и компьютерные программы, мобильные телефоны, пластиковые карты, электронные платежи и интернет.
Регионы с самым высоким уровнем IT-преступности:
Ямало-Ненецкий АО – 28,6%,
Мансийский автономный округ - 27,2%,
Чувашия - 26,8%,
Республика Коми - 23,9%,
Пензенская область - 23,1%.
Регионы с самым низким уровнем IT-преступности:
Чечня - 1,7%,
Дагестан - 3,5%,
Ингушетия - 4,4%,
Санкт-Петербурге - 4,6%,
Московская область - 5,3%.
Всего в 2019 году было зарегистрировано 284 тысячи аналогичных преступлений. Для сравнения, с 2018-го этот показатель вырос на 68,5%.
На долю мошенничеств пришлось 119,9 тыс., краж — 98,8 тыс., а действий, связанных с оборотом наркотиков, — 24,7 тыс.
Количество фактов мошенничества с использованием платёжных карт выросло за последний год на 280%, составив 16,1 тыс, сообщает RT.
Ранее в МВД посчитали число преступлений в стране, в которых пострадали дети. Оказалось, что чаще всего подрастающее поколение страдает в Челябинской области, а вот Ингушетия признана благоприятной в этом смысле.
ИСТОЧНИК KP.RU