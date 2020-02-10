В больнице Пхукета находится один россиянин, пострадавший при столкновении катеров

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:19:23+03:00

Еще 19 россиян получили легкие травмы и ушибы при ЧП в Таиланде

Изменить размер текста: A A

Врачи отпустили после осмотра почти всех пострадавших при столкновении катеров в Таиланде Россиян. Один скоростной катер утром 10 февраля врезался в туристическое плавательное судно. Два ребенка из России погибли на месте - шестилетняя девочка и 12-летний мальчик. Пострадали 20 наших граждан.

- Девятнадцать из двадцати россиян, получивших травмы при столкновении катеров, выписаны из больниц после получения необходимой медицинской помощи,- сообщил РИА Новости генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

В больнице остается один российский турист. ему зашивали рану на голове, врачи планируют его выписать уже завтра 11 февраля.

Генконсул сообщил, что дети погибли, потому что находились на носу корабля, при этом столкновение было "практически лобовым". Всего на борту было 36 российских туристов и трое членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU