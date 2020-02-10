2020-02-10T11:19:23+03:00
Происшествия

В больнице Пхукета находится один россиянин, пострадавший при столкновении катеров

Еще 19 россиян получили легкие травмы и ушибы при ЧП в Таиланде
Юлия САЛЬНИКОВА
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19 человек выписали из больницы Фото: twitter.com/Ruamduay19 человек выписали из больницы Фото: twitter.com/RuamduayФото: соцсети
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Врачи отпустили после осмотра почти всех пострадавших при столкновении катеров в Таиланде Россиян. Один скоростной катер утром 10 февраля врезался в туристическое плавательное судно. Два ребенка из России погибли на месте - шестилетняя девочка и 12-летний мальчик. Пострадали 20 наших граждан.

- Девятнадцать из двадцати россиян, получивших травмы при столкновении катеров, выписаны из больниц после получения необходимой медицинской помощи,- сообщил РИА Новости генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

В больнице остается один российский турист. ему зашивали рану на голове, врачи планируют его выписать уже завтра 11 февраля.

Генконсул сообщил, что дети погибли, потому что находились на носу корабля, при этом столкновение было "практически лобовым". Всего на борту было 36 российских туристов и трое членов экипажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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