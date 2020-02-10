2020-02-10T08:25:56+03:00
Происшествия

При столкновении катеров у Пхукета пострадали 20 россиян, два ребенка погибли

Информацию о происшествии у берегов таиландского острова подтвердили в посольстве [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На одном из катеров находились тайцы, на другом - российские туристы. Фото: twitter.com/RuamduayНа одном из катеров находились тайцы, на другом - российские туристы. Фото: twitter.com/Ruamduay
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У таиландского острова Пхукет столкнулись два скоростных катера, на борту которых находились туристы. Об этом сообщили местные спасатели.

Согласно их данным, в результате происшествия пострадали люди. В том числе более 20 россиян. Два ребенка погибли, передает Phuket News.

Катера столкнулись на огромной скорости. Фото: twitter.com/Ruamduay

Катера столкнулись на огромной скорости. Фото: twitter.com/Ruamduay

Инцидент произошел утром в понедельник, 10 февраля, в море. Очевидцы утверждают, что катера столкнулись на большой скорости. Один из них, предварительно, принадлежит фирме, которая осуществляет регулярные перевозки туристов из стран с русскоговорящим населением.

В посольстве РФ в Таиланде передаваемую местными СМИ информацию подтвердили.

Два ребенка погибли. Фото: twitter.com/Ruamduay

Два ребенка погибли. Фото: twitter.com/Ruamduay

"Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести", — цитирует РИА Новости заведующего консульским отделом посольства Владимира Пронина.

Спасатели оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, пока не подоспели врачи. Причины случившегося пока неизвестны. Подробности выясняются. Полицейские проводят осмотр места происшествия.

Столкновение катеров у Пхукета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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