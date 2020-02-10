При столкновении катеров у Пхукета пострадали 20 россиян, два ребенка погибли

У таиландского острова Пхукет столкнулись два скоростных катера, на борту которых находились туристы. Об этом сообщили местные спасатели.

Согласно их данным, в результате происшествия пострадали люди. В том числе более 20 россиян. Два ребенка погибли, передает Phuket News.

Катера столкнулись на огромной скорости. Фото: twitter.com/Ruamduay

Инцидент произошел утром в понедельник, 10 февраля, в море. Очевидцы утверждают, что катера столкнулись на большой скорости. Один из них, предварительно, принадлежит фирме, которая осуществляет регулярные перевозки туристов из стран с русскоговорящим населением.

В посольстве РФ в Таиланде передаваемую местными СМИ информацию подтвердили.

Два ребенка погибли. Фото: twitter.com/Ruamduay

"Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести", — цитирует РИА Новости заведующего консульским отделом посольства Владимира Пронина.

Спасатели оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, пока не подоспели врачи. Причины случившегося пока неизвестны. Подробности выясняются. Полицейские проводят осмотр места происшествия.