При столкновении катеров у Пхукета пострадали 20 россиян, два ребенка погибли
У таиландского острова Пхукет столкнулись два скоростных катера, на борту которых находились туристы. Об этом сообщили местные спасатели.
Согласно их данным, в результате происшествия пострадали люди. В том числе более 20 россиян. Два ребенка погибли, передает Phuket News.
Катера столкнулись на огромной скорости. Фото: twitter.com/Ruamduay
Инцидент произошел утром в понедельник, 10 февраля, в море. Очевидцы утверждают, что катера столкнулись на большой скорости. Один из них, предварительно, принадлежит фирме, которая осуществляет регулярные перевозки туристов из стран с русскоговорящим населением.
В посольстве РФ в Таиланде передаваемую местными СМИ информацию подтвердили.
Два ребенка погибли. Фото: twitter.com/Ruamduay
"Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести", — цитирует РИА Новости заведующего консульским отделом посольства Владимира Пронина.
Спасатели оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, пока не подоспели врачи. Причины случившегося пока неизвестны. Подробности выясняются. Полицейские проводят осмотр места происшествия.
Столкновение катеров у Пхукета.
ИСТОЧНИК KP.RU