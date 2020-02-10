Эксперт оценил новый способ кражи денег со счетов

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:20:40+03:00

Специалист посоветовал прекращать подобные разговоры и перезванивать в банк самостоятельно

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Директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков оценил новый способ мошенничества, который набирает популярность в России.

Эксперт посоветовал, как обезопасить себя от преступников и защитить финансы.

- Наличие смартфона и карты на оплату услуг банка всегда порождает желание людей, занимающихся противоправными действиями, развести граждан, — рассуждает Кусков.

При этом он напомнил, что подобные звонки специалисты банка не совершают, а запросы о транзакциях в устном режиме ни в одном банке не принимают.

Самый верный способ обезопасить себя и свои деньги – это прекратить разговор с мошенником и не передавать свои данные.

- Если подобная ситуация возникла, то стоит лично позвонить в свой банк, - комментирует RT эксперт.

Ранее газета «Известия» сообщила, мошенники перестали маскироваться под службу безопасности банка и придумали новый способ отъема денег.

Теперь преступники задают вопрос в каком отделении клиент планирует закрыть счет, так как получили соответствующее заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU