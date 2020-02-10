Мошенники придумали новый способ воровать деньги со счетов россиян

10 Февр. 2020 2020-02-10T05:36:12+03:00

Теперь они в общении с потенциальными жертвами используют сценарий, который вызывает больше доверия

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Мошенники, которые не прочь поживиться за чужой счет, придумали новый способ воровать деньги с банковских карт россиян. Аферисты при общении с потенциальными жертвами используют сценарий, который вызывает больше доверия, чем все их прежние уловки.

Если раньше такие преступники представлялись сотрудниками службы безопасности банка и сообщали своим собеседникам о блокировке счета из-за подозрительной трансакции, то теперь же мошенники говорят, что банк получил от клиента заявление о желании закрыть счет, и спрашивают, в каком отделении и когда человек собирается это сделать. При этом потенциальной жертве, которая, разумеется, никуда с такой просьбой не обращалась, тут же предлагается «спасти» свои деньги путем перевода их на некий «безопасный» счет, пишет газета «Известия».

Издание отмечает, что опрошенных им кредитных организациях и в Центробанке об этой новой схеме мошенничества уже знают и предупреждают: главная цель преступников — выманить персональные данные клиентов, чтобы украсть их деньги со счета.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ЦБ рассказали о новом способе воровства средств с помощью соцсетей.

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Эксперты призывают не передавать никому свои данные на «горячую голову» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU