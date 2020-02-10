2020-02-10T05:36:12+03:00
Общество

Мошенники придумали новый способ воровать деньги со счетов россиян

Теперь они в общении с потенциальными жертвами используют сценарий, который вызывает больше доверия
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Мошенники придумали новый способ воровать деньги со счетов россиянМошенники придумали новый способ воровать деньги со счетов россиянФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Мошенники, которые не прочь поживиться за чужой счет, придумали новый способ воровать деньги с банковских карт россиян. Аферисты при общении с потенциальными жертвами используют сценарий, который вызывает больше доверия, чем все их прежние уловки.

Если раньше такие преступники представлялись сотрудниками службы безопасности банка и сообщали своим собеседникам о блокировке счета из-за подозрительной трансакции, то теперь же мошенники говорят, что банк получил от клиента заявление о желании закрыть счет, и спрашивают, в каком отделении и когда человек собирается это сделать. При этом потенциальной жертве, которая, разумеется, никуда с такой просьбой не обращалась, тут же предлагается «спасти» свои деньги путем перевода их на некий «безопасный» счет, пишет газета «Известия».

Издание отмечает, что опрошенных им кредитных организациях и в Центробанке об этой новой схеме мошенничества уже знают и предупреждают: главная цель преступников — выманить персональные данные клиентов, чтобы украсть их деньги со счета.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ЦБ рассказали о новом способе воровства средств с помощью соцсетей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У россиян массово похищают деньги через соцсети: как защититься от мошенников

Эксперты призывают не передавать никому свои данные на «горячую голову» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24