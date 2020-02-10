Глава Минобрнауки пообещал не вести «крестовые походы» при сокращении числа вузов

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:29:39+03:00

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Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, какие вузы попадут под сокращение в 2020 году. Он дал пресс-конференцию в МИА "Россия сегодня". Фальков сообщил, что ориентироваться при составлении списков будут эффективностью, насколько качественное образоваи=ние дают вузы своим выпускникам и насколько им с дипломами конкретного учреждения проще найти работу.

- Никто крестовые походы объявлять не намерен, будут закрываться те, кто не дает качественного образования, - приводит его слова РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о сокращении бюджетных мест в российских вузах. По прогнозам на ближайшую пятилетку, должно уменьшится бесплатных мест в университетах на 17 процентов. Такие данные были указаны в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования. За этот же срок число абитуриентов, наоборот, должно вырасти, почти на 15 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU