США начали выводить войска из Ирака
Соединенные Штаты начали выводить свои войска из Ирака. Военнослужащие одновременно покидают сразу 15 баз, находящихся на территории республики.
Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил местный телеканал "Аль-Арабия". В Багдаде и Вашингтоне эту информацию пока никак не прокомментировали.
Сайт kp.ru писал, что еще в начале года в Пентагоне говорили об отсутствии намерений выводить войска из Ирака. Минобороны пришлось оправдываться после того, как СМИ опубликовали содержание письма командующего силами США в Ираке Уильяма Сили.
В нем сообщалось, что военный контингент Штатов по требованию Багдада начинает покидать территорию страны. В Пентагоне публикацию письма назвали ошибкой, поскольку оно еще не было подписано, да и составлено "неудачно".
Телеканал Sky News Arabia уточняет, что американцы хотят остаться лишь на двух крупных базах - близ города Эрбиль и в провинции Анбар. Однако, по словам члена комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Али аль-Ганими, Багдад настаивает на полном выводе войск.
ИСТОЧНИК KP.RU