США начали выводить войска из Ирака

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:54:39+03:00

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Соединенные Штаты начали выводить свои войска из Ирака. Военнослужащие одновременно покидают сразу 15 баз, находящихся на территории республики.

Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил местный телеканал "Аль-Арабия". В Багдаде и Вашингтоне эту информацию пока никак не прокомментировали.

Сайт kp.ru писал, что еще в начале года в Пентагоне говорили об отсутствии намерений выводить войска из Ирака. Минобороны пришлось оправдываться после того, как СМИ опубликовали содержание письма командующего силами США в Ираке Уильяма Сили.

В нем сообщалось, что военный контингент Штатов по требованию Багдада начинает покидать территорию страны. В Пентагоне публикацию письма назвали ошибкой, поскольку оно еще не было подписано, да и составлено "неудачно".

Телеканал Sky News Arabia уточняет, что американцы хотят остаться лишь на двух крупных базах - близ города Эрбиль и в провинции Анбар. Однако, по словам члена комитета по обороне и безопасности парламента Ирака Али аль-Ганими, Багдад настаивает на полном выводе войск.

ИСТОЧНИК KP.RU