Пентагон объявил, что не собирается выводить войска США из Ирака

7 Янв. 2020 2020-01-07T01:39:08+03:00

Американский генерал назвал «ошибкой» письмо, в котором говорится о начале вывода военных из страны по требованию Багдада

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Соединенные Штаты пока не планируют выводить свои войска из Ирака, передает телеканал CNN. Об этом журналистам сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, комментируя слухи о начале ухода американских солдат из ближневосточной страны.

Ранее СМИ обнародовали содержание письма командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится, что американские военнослужащие по требованию Багдада начинают покидать иракскую территорию.

Генерал Марк Милли назвал это письмо «ошибкой», пояснив, что это был просто «черновик без подписи», и «его не следовало обнародовать». По его словам, текст был составлен «неудачно» – так, что создавалось впечатление, будто Штаты уже начали вывод войск, однако на самом деле «этого не происходит».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 5 января парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией и вывод всех иностранных войск из страны в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани и его иракского коллеги, шиитского командира Абу Махди аль-Мухандиса.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска не собираются покидать Ирак, потому что там, по его словам, находится «очень дорогая авиабаза».

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ИСТОЧНИК KP.RU