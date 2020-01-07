Пентагон объявил, что не собирается выводить войска США из Ирака
Соединенные Штаты пока не планируют выводить свои войска из Ирака, передает телеканал CNN. Об этом журналистам сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, комментируя слухи о начале ухода американских солдат из ближневосточной страны.
Ранее СМИ обнародовали содержание письма командующего силами США в Ираке бригадного генерала Уильяма Сили, в котором говорится, что американские военнослужащие по требованию Багдада начинают покидать иракскую территорию.
Генерал Марк Милли назвал это письмо «ошибкой», пояснив, что это был просто «черновик без подписи», и «его не следовало обнародовать». По его словам, текст был составлен «неудачно» – так, что создавалось впечатление, будто Штаты уже начали вывод войск, однако на самом деле «этого не происходит».
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 5 января парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией и вывод всех иностранных войск из страны в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани и его иракского коллеги, шиитского командира Абу Махди аль-Мухандиса.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска не собираются покидать Ирак, потому что там, по его словам, находится «очень дорогая авиабаза».
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