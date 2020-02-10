В Киеве вандалы облили зеленкой памятник советскому генералу Ватутину
Одним из хулиганов оказался 19-летний парень, сейчас его допрашивает полиция
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В центре Киева вандалы облили зеленкой памятник советскому генералу Николаю Ватутину. Мужчина в годы ВОВ возглавлял освобождение города. По словам представителей правоохранительных органов, один из участников инцидента задержан.
Им оказался 19-летний парень, которого сейчас допрашивает полиция.
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ИСТОЧНИК KP.RU