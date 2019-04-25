2019-04-25T11:25:08+03:00
Общество

Вандалы осквернили памятник советским солдатам-освободителям в Вене

Монумент на площади Шварценбергплац неоднократно подвергался актам вандализма
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Памятник советским воинам-освободителям в центре Вены постоянно подвергается атакам вандалов. Фото: facebook.comПамятник советским воинам-освободителям в центре Вены постоянно подвергается атакам вандалов. Фото: facebook.com
Изменить размер текста:

Вандалы осквернили памятник советским солдатам-освободителям, которые установлен на площади Шварценбергплац в Вене. Неизвестные залили фасад монумента черной краской.

Австрийская полиция, как передает ТАСС, пообещала, как можно быстрее устранить краску с памятника и вновь вернуть ему надлежащее состояние. Кроме того, планируется, что к 8 мая будет восстановлена позолота на выгравированных буквах.

Также австрийская сторона пообещала, что в ближайшие дни будет усилена охрана монумента. Было отмечено, что до настоящего времени камеры видеонаблюдения не были подключены, поэтому сотрудники правоохранительных органов не смогли зафиксировать факт совершенного преступления.

Ранее сайт kp.ru писал, что памятник советскому солдату-освободителю в Вене неоднократно подвергался нападениям. Так, в частности, акты вандализма были совершены 16 января 2017 года. Тогда неизвестные облили фасад монумента темно-красной краской. Через год памятник был залит черной краской. Последний раз вандалы осквернили памятник в марте и мае 2018-го года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Роскомнадзор заблокирует пиратские копии сериала «Игра престолов»
Диетолог Минздрава рассказал, как правильно приготовить шашлык
Нарышкин: США могут быть причастны к подготовке военной операции против Венесуэлы
Шойгу: отношения РФ и Китая становятся важным фактором обеспечения безопасности в мире
Путин упрекнул Запад за попытки навязать свои "сомнительные" ценности
В Совфеде ответили на упреки США, касающиеся гражданства для жителей Донбасса
В Вологодской области по ночам станет светлей
Ким Чен Ын рассказал, о чем говорил с Путиным на Русском острове
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка
Заседание в суде по Кокорину и Мамаеву задерживают - машина прокурора попала в ДТП
Власти Египта ввели режим чрезвычайного положения на три месяца
За последние восемь лет число растолстевших россиян выросло вдвое
Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам ко Дню Победы
Православные христиане празднуют Чистый четверг
Цена на нефть Brent впервые с октября 2018 года превысила $75
В США россиянина судят за домогательство к пассажирке самолета
Минобороны уличило СМИ в постановочной съемке "гибели" семьи в Сирии
Премьер Нидерландов поздравил Зеленского с победой, заодно напомнив о расследовании гибели MH17
Умер актер Жан-Пьер Марьель, сыгравший в фильме «Код да Винчи»
На Русском острове завершилась первая часть переговоров Путина и Ким Чен Ына
В штабе Зеленского пообещали не сдавать украинские земли и граждан
Чартеры в Египет могут вернуть уже с октября
Путин приветствовал усилия КНДР по нормализации отношений с США
США ввели новые санкции против Кубы
В Москве загорелось строящееся высотное здание