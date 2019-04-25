Вандалы осквернили памятник советским солдатам-освободителям в Вене

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-25T11:25:08+03:00

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Вандалы осквернили памятник советским солдатам-освободителям, которые установлен на площади Шварценбергплац в Вене. Неизвестные залили фасад монумента черной краской.

Австрийская полиция, как передает ТАСС, пообещала, как можно быстрее устранить краску с памятника и вновь вернуть ему надлежащее состояние. Кроме того, планируется, что к 8 мая будет восстановлена позолота на выгравированных буквах.

Также австрийская сторона пообещала, что в ближайшие дни будет усилена охрана монумента. Было отмечено, что до настоящего времени камеры видеонаблюдения не были подключены, поэтому сотрудники правоохранительных органов не смогли зафиксировать факт совершенного преступления.

Ранее сайт kp.ru писал, что памятник советскому солдату-освободителю в Вене неоднократно подвергался нападениям. Так, в частности, акты вандализма были совершены 16 января 2017 года. Тогда неизвестные облили фасад монумента темно-красной краской. Через год памятник был залит черной краской. Последний раз вандалы осквернили памятник в марте и мае 2018-го года.

ИСТОЧНИК KP.RU