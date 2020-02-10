В Роспотребнадзоре опровергли данные о существовании вакцины от коронавируса

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:59:02+03:00

Китайские ученые проводят тестирование, но эффективность этих препаратов против коронавируса не доказана

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Ученым пока не удалось создать вакцину от коронавируса. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре. Хотя разработки ведут команды исследователей по всему миру. В России ждут от китайских коллег живой штамм вируса, который им удалось выделить в лаборатории. Получить штамм от пациентов, находящихся в России, невозможно, поскольку заболевание у них протекает в легкой форме. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, двух китайцев, зараженных коронавирусом, готовят к выписке в ближайшее время.

- Нам нужен живой штамм вируса, я думаю, что этот вопрос скоро будет решен,- приводят РИА Новости слова главы ведомства.

Дальше других в разработке вакцины продвинулись ученые из Университета Гонконга, они, как сообщают в Роспотребнадзоре, еще 28 января сообщили о создании "кандидатного лекарства от коронавируса".

- Однако указано на необходимость нескольких месяцев испытаний на животных перед исследованиями на людях. Директор института вирусологии китайского CDC также заявил о начале разработки вакцины против нового коронавируса, - сказано в сводке Роспотребнадзора по коронавирусу 10 февраля.

В Шанхае исследователи тестируют вакцину на мышах. Если испытания пройдут успешно, то приступят к лабораторным тестам на более крупных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU