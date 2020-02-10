Будущую вакцину против коронавируса уже проверяют на животных в Китае

Китайские исследователи объявили о неприятной «находке»: по последним данным, у переболевших новым коронавирусом все-таки не вырабатывается иммунитет к этой напасти. Значит, количество больных может расти как за счет заражения новых людей, так и среди уже перенесших инфекцию. Поэтому вопрос о разработке вакцины стоит особенно остро.

На днях о своих достижениях на этом пути сообщили ученые из Шанхая. В конце января исследователи получили образцы штамма нового коронавируса из Китайского центра по контролю за заболеваниями. «После этого мы потратили около двух недель на производство примерно десятка вариантов вакцины, - рассказал руководитель Шанхайской восточной больницы при Медицинской школе университета Тунцзи доктор Лю Чжунминь. - Вакцины такого типа (так называемые м-РНК-вакцины) являются одной из самых передовых и уникальных технологий. У них наиболее короткое время приготовления и наиболее высокая эффективность», - утверждает эксперт.

В конце января исследователи получили образцы штамма нового коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Первым делом стоит задача убедиться в работе вакцины на подопытных животных. Для этого разработку уже начали тестировать на мышах. Причем, чтобы гарантировать объективность, опыты проводятся сразу в нескольких не связанных друг с другом лабораториях. Если в организме мышей появятся иммунные антитела для защиты от новой инфекции, то варианты вакцины будут признаны эффективными. После этого будущую вакцину отправят на токсикологический тест для подтверждения безопасности, пояснил Лю Чжунминь. По его словам, тут уже будут задействованы более крупные животные, скорее всего, обезьяны. И уже затем в случае успешного тестирования на обезьянах можно будет начать клинические исследования вакцины на людях.

Для апробации и внедрения любой вакцины в общеклиническую практику необходимы долгие годыФото: REUTERS

До того, как вакцина будет признана эффективной, безопасной для человека и поступит в широкое применение, может пройти еще несколько лет, говорят разработчики. Хотя, в очагах эпидемии вакцинацию могут начать и раньше.

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Сообщения о разработке вакцины против нового коронавируса стали приходить из разных стран с конца января.

- Первыми 29 января заявили о своем успехе исследователи из Гонконгского университета. Ученые сообщили, что модифицировали вакцину против обычного гриппа. К ней добавили часть поверхностного белка коронавируса 2019-nCoV. Разработчики надеются, что такая вакцина сможет защитить и от гриппа, и от «китайского» коронавируса.

Сначала препарат будут тестировать на животных, а потом - не ранее, чем через год, могут начаться первые клинические испытания на людях, рассказал глава научной команды Юэн Квок-Юнг.

По последним данным, у переболевших новым коронавирусом все-таки не вырабатывается иммунитет к этой напастиФото: GLOBAL LOOK PRESS

- 7 февраля стало известно, что свою версию вакцины разработали ученые Имперского колледжа Лондона. Исследователи, в числе которых ведущий британский вирусолог Робин Шатток, сообщили, что разработка будет готова для испытаний на людях уже этим летом. Однако для клинических исследований нужно серьезное финансирование, подчеркнул ученый.

- О подборе химической формулы вакцины против коронавируса сообщили также исследователи из Сан-Диего (Калифорния, США). Подробности об их разработке пока не известны.

- В России пока нет образца штамма вируса. И это затрудняет разработку вакцины против новой инфекции, говорят в оперативном штабе правительства по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса в РФ.

МНЕНИЕ ВРАЧА

«Для нас прививки от коронавируса пока не актуальны»

- Нам от этой вакцины ни жарко, ни холодно. Это не для нас - страны, где число завозных случаев (коронавируса нового типа. - Ред.) можно пересчитать по пальцам одной руки, - написал в соцсетях известный медицинский телеведущий, экс-главврач Кремлевской больницы Александр Мясников.

Для апробации и внедрения любой вакцины в общеклиническую практику необходимы долгие годы, подчеркнул врач. Так что новые разработки если и начнут применяться в ближайшем будущем, то только для экстренной, по жизненным показаниям вакцинации внутри отгороженного очага заражения, отметил доктор Мясников.

Вообще же, рассчитывать, что россияне массово побегут прививаться от коронавируса - наивно, считает врач. От осложнений гриппа в мире ежегодно умирает до 650 тысяч человек, кори - 120 тысяч, от рака шейки матки, который развивается из-за вируса папилломы человека (ВПЧ) - 270 тысяч. Вакцины от этих заболеваний есть, проверены и безопасны. Однако россияне по-прежнему не спешат делать такие, действительно необходимые прививки, напоминает Мясников.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Знаменитый актер, звезда боевиков Джеки Чан на своей странице в соцсети Weibo пообещал, что выплатит один миллион юаней (это около 143 тысяч долларов) тому, кто создаст лекарство против нового коронавируса.

«Я не хочу видеть пустые улицы, которые должны процветать. Я не хочу видеть грустных людей, которым следовало бы наслаждаться жизнью», - написал артист.

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