2020-02-10T16:59:00+03:00
В мире

Чудом приземлился: Лайнер Wizz Air еле справился с посадкой из-за мощного шторма Ciara

На видео, которые сняли очевидцы, видно, что судно шатает и сносит с намеченного курса [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Лайнер авиакомпании Wizz Air успешно приземлился в аэропорту Бирмингема, несмотря на мощный шторм Ciara, который спровоцировал сильные порывы ветра.

Видео, снятое очевидцами, показывает, как судно шатает и сносит с намеченного курса. Спустя несколько минут после борьбы со стихией, самолет приземлился в воздушной гавани.

Лайнер Wizz Air еле справился с посадкой из-за шторма Ciara.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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