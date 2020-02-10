Чудом приземлился: Лайнер Wizz Air еле справился с посадкой из-за мощного шторма Ciara
На видео, которые сняли очевидцы, видно, что судно шатает и сносит с намеченного курса [видео]
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Лайнер авиакомпании Wizz Air успешно приземлился в аэропорту Бирмингема, несмотря на мощный шторм Ciara, который спровоцировал сильные порывы ветра.
Видео, снятое очевидцами, показывает, как судно шатает и сносит с намеченного курса. Спустя несколько минут после борьбы со стихией, самолет приземлился в воздушной гавани.
Лайнер Wizz Air еле справился с посадкой из-за шторма Ciara.
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ИСТОЧНИК KP.RU