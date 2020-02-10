10 Февр. 2020 2020-02-10T17:23:58+03:00

Генсек ООН приедет в мае в Москву на празднование Дня Победы Фото: архив "КП"

В Кремле сообщили, что он, возможно, проведет встречи с Лавровым и Путиным

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш приедет в Москву в мае для участия в праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Кремле уточнили, что он может провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Детали визита пока не известны, но генсек ООН уже подтвердил свой приезд, уточнил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Напомним, приглашение из Кремля на празднование Дня Победы в Москве 9 мая получили лидер КНДР, США. При этом, от них ответа еще не последовало. Президент Франции, а также премьер-министр Индии - ответили согласием.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в также Кремле подтвердили, что пока не приглашали руководство Польши на День Победы. В свою очередь поляки не стали направлять в РФ приглашение на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны. Такую позицию раскритиковали в ряде стран, включая Германию.

ИСТОЧНИК KP.RU