Прокуратура Украины возбудила уголовное дело за выдачу жителям Донбасса паспортов ЛНР
В ведомстве считают, что выдача документов носит принудительный характер
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Украинская генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за выдачи жителям Донбасса паспортов Луганской народной республики. В ведомстве считают, что выдача документов носит принудительный характер.
- Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, - сказано в официальном заявлении генпрокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU