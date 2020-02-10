МИД РФ: Россия эвакуировала из провинции Хубэй всех соотечественников, кто желал покинуть КНР
Замглавы ведомства уточнил, что эвакуация посольства России в Пекине из-за вспышки пневмонии не планируется
Изменить размер текста:
Заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил, что Россия эвакуировала из провинции Хубэй всех россиян, которые выразили желание покинуть КНР.
При этом он уточнил, что эвакуация российского посольства в Пекине из-за вспышки пневмонии не планируется.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»