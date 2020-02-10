МИД РФ: Россия эвакуировала из провинции Хубэй всех соотечественников, кто желал покинуть КНР

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:47:46+03:00

Замглавы ведомства уточнил, что эвакуация посольства России в Пекине из-за вспышки пневмонии не планируется

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Заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил, что Россия эвакуировала из провинции Хубэй всех россиян, которые выразили желание покинуть КНР.

При этом он уточнил, что эвакуация российского посольства в Пекине из-за вспышки пневмонии не планируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU