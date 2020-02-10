Число жертв коронавируса в Китае возросло до 908

10 Февр. 2020 2020-02-10T03:54:27+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки от вызываемой коронавирусом 2019-nCoV пневмонии нового типа в Китае скончались 97 человек, число жертв этой опасной инфекции в Поднебесной возросло до 908. Такие данные утром в понедельник, 10 февраля, обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Ранее сообщалось о 811 умерших.

Кроме того, в 31 китайских провинциях, районах и городах центрального подчинения коронавирусом заразился 40171 человек, в больницах на сегодняшний день находятся 35982 пациента, состояние 6484 из них медики оценивают как тяжелое. Полностью выздоровели и выписались из клиник 3281 человек. Под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус находится свыше 187,5 тысячи граждан, которые имели тесный контакт с зараженными.

Отдельно в Гонконге выявлено 36 случаев заражения (один из заболевших скончался», десять – в Макао (один уже выздоровел и выписан из больницы), 18 человек заразились на Тайване (тоже один выздоровевший).

Напомним, как писал сайт kp.ru, «китайский коронавирус» впервые обнаружили у гражданина Украины, он был одним из пассажиров задержанного на карантин в Японии круизного лайнера Diamond Princess.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус у людей: что такое, симптомы, методы лечения

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (подробности).

КСТАТИ

Можно ли сделать прививку, чтобы спастись от нового коронавируса в Китае: ответы на пять вопросов о страшной болезни

Чего нам ждать от коронавируса в Китае и в России в 2020 году, которой заражается все больше людей во всем мире? «Комсомолка» спросила об этом у ведущих экспертов, вирусологов и врачей-инфекционистов (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Пять мифов о коронавирусе: популярные фейки про китайскую заразу

Выдумки, порой весьма фантастические, пугают людей сильнее самой болезни. «КП» разбиралась, откуда берутся эти фантазии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU