2020-02-10T03:54:27+03:00
В мире

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 908

Полностью выздоровели и выписались из больниц 3281 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 40 тысячЧисло зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 40 тысячФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

За минувшие сутки от вызываемой коронавирусом 2019-nCoV пневмонии нового типа в Китае скончались 97 человек, число жертв этой опасной инфекции в Поднебесной возросло до 908. Такие данные утром в понедельник, 10 февраля, обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Ранее сообщалось о 811 умерших.

Кроме того, в 31 китайских провинциях, районах и городах центрального подчинения коронавирусом заразился 40171 человек, в больницах на сегодняшний день находятся 35982 пациента, состояние 6484 из них медики оценивают как тяжелое. Полностью выздоровели и выписались из клиник 3281 человек. Под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус находится свыше 187,5 тысячи граждан, которые имели тесный контакт с зараженными.

Отдельно в Гонконге выявлено 36 случаев заражения (один из заболевших скончался», десять – в Макао (один уже выздоровел и выписан из больницы), 18 человек заразились на Тайване (тоже один выздоровевший).

Напомним, как писал сайт kp.ru, «китайский коронавирус» впервые обнаружили у гражданина Украины, он был одним из пассажиров задержанного на карантин в Японии круизного лайнера Diamond Princess.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус у людей: что такое, симптомы, методы лечения

Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (подробности).

КСТАТИ

Можно ли сделать прививку, чтобы спастись от нового коронавируса в Китае: ответы на пять вопросов о страшной болезни

Чего нам ждать от коронавируса в Китае и в России в 2020 году, которой заражается все больше людей во всем мире? «Комсомолка» спросила об этом у ведущих экспертов, вирусологов и врачей-инфекционистов (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Пять мифов о коронавирусе: популярные фейки про китайскую заразу

Выдумки, порой весьма фантастические, пугают людей сильнее самой болезни. «КП» разбиралась, откуда берутся эти фантазии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Оскар – 2020»: На церемонию вручения премии начали прибывать гости
Иран попытается вывести на орбиту спутник «Зафар-2» в мае или июне
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 908
Запуск ракеты Antares с кораблем Cygnus в США отменили за две минуты до старта
Посольство России в Мексике: Россияне в аварии с автобусом возле Мехико не пострадали
Самолет авиакомпании «Победа» вынужденно сел в Петербурге
Посол РФ в Британии ответил на обвинения во «вмешательстве в выборы»
Охрана Белого дома задержала мужчину с ножом, угрожавшего убить Трампа
Посол РФ в Британии поделился новостями о деле Боширова и Петрова
Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый Договор по СНВ
Посол РФ в Британии пообещал добиваться встречи со Скрипалями
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», вышло из Находки
Посол РФ в Британии оценил харизму Бориса Джонсона
Со щита «Родины-матери» в Киеве хотят убрать герб СССР
Ливни в Австралии потушили горевший 74 дня лес, людей эвакуируют из-за затопления
Иран запустил ракету со спутником, но вывести его на орбиту не получилось
В Счетной палате рассказали о негативном влиянии коронавируса на мировую и российскую экономику
Шторм в Великобритании помог лайнеру за рекордное время перелететь через Атлантику
Коронавирус нового типа впервые обнаружили у гражданина Украины
В Нью-Йорке мужчина открыл огонь в полицейском участке: один человек ранен
Посол Китая назвал бредом сообщения об искусственном происхождении коронавируса
«Это наука»: в США студенты смогут получить степень по «каннабису»
Пожилую китаянку вылечили от коронавируса в ОАЭ
Федор Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на игру против "Севильи"
Китай выделяет более 10 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
На Великобританию обрушился сильнейший за семь лет шторм: тысячи домов остались без света
Киев намерен создать две военные базы на Донбассе по стандартам НАТО
Посол Китая назвал виновных в панике вокруг коронавируса нового типа