Подсчитан средний заработок московских таксистов

11 Февр. 2020 2020-02-11T09:46:44+03:00

Чтобы получить 74 тысячи рублей водителям приходится трудиться по 12 часов в день 25 дней в месяц

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В лизинговой компании «Европлан» посчитали средний заработок московских таксистов. При стандартном восьмичасовом рабочем дне водитель получит всего 20–25 тыс. рублей в месяц.

А вот чтобы повысить свой доход до 74 тыс. рублей, он должен трудиться 25 дней по 12 часов (300 часов).

В структуру выручки при 300 часовом графике войдут: 3% - лизинговые платежи и страхование (каско и ОСАГО), 4% — доход таксопарка, 8% — возмещение стоимости машины, взятой в лизинг. Налоги и эксплуатационные расходы съедают еще 23%. Чистый доход таксиста, на руки, — порядка 34% от выручки, а 25% получает агрегатор.

- Представленные суммы близки к реальности. Чтобы заработать среднюю по московским меркам зарплату в 88 тысяч рублей, крутить банарку придется по 13-14 часов в сутки. Неудивительно, что даже здоровые молодые парни теряют бдительность на дорогах. Это приводит к трагическим последствиям, - сказал «Известиям» координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.

Представители агрегаторов такси не смогли оценить расчеты, но предположили, что в выборку попали те, кто имеет договор лизинга.

Ранее корреспондент "Комсомолки" выяснил, как таксисты вербуют пассажиров в исламисты. Внезапная проповедь во время поездки может завести мужчин в боевики, а женщин - в гарем.

ИСТОЧНИК KP.RU