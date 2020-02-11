ВТБ опустил ставки по ипотеке ниже 8%

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:05:07+03:00

Ставка доступна при оформлении кредита на покупку жилья при первоначальном взносе от 50%

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Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта до 7,9% годовых. Новая ставка доступна при оформлении кредита на покупку жилья при первоначальном взносе от 50%.

«С 11 февраля ВТБ снижает ставки на 0,5 п. п. по всей линейке ипотечных программ. Кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годовых», - говорится в сообщении кредитной организации.

В Банке добавили, что рефинансирование действующей ипотеки других банков доступно под 8,5%

Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в среднесрочной перспективе «вполне реально» снизить ипотечную ставку до уровня в 7%. Однако, по ее словам, такая мера возможна только при замедлении темпов инфляции до 4%. Позже президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжить работу над снижением ставки по ипотеке

ИСТОЧНИК KP.RU