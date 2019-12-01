Набиуллина: Снижение ипотеки до 7-8% - вполне реально

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-01T14:08:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Ипотечные ставки в России могут снизиться до уровня в 7-8%. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Ставки опять снижаются. И такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе, это вполне реально», - заявила глава Центробанка в интервью телеканалу «Россия-1».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Набиуллина сообщила о возможности снижения ипотечной ставки в России до 8% и ниже. Однако, по ее словам, такая мера возможна в случае замедления темпов инфляции до 4%.

По данным Центробанка, в среднем ставка по ипотеке на 1 ноября текущего года снизилась на 0,28 процентных пункта и составила до 9,4% годовых, что считается минимальным значением за два года. В прошлом году ипотека начала дешеветь из-за 3 триллионов рублей, взятых россиянами в кредит на покупку жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU