Путин призвал продолжить работать над снижением ставки по ипотеке

СЕГОДНЯ 18:42 2019-12-25T18:42:53+03:00

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На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продолжить работу над снижением ставки по ипотеке

«Конечно, очень важно и дальше работать над снижением ставки по ипотеке. То, что она к концу года снизилась на уровень в среднем меньше 9%, это, мне кажется, хороший показатель», - сказал глава государства.

Российский лидер просил Министерство финансов, Центробанк России и профильные ведомства «самым внимательным образом» следить за ставками по ипотеки.

Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о возможности понизить ипотечную ставку до 8%, позже она предположила, что в среднесрочной перспективе «вполне реально» снизить ее до уровня в 7%. Однако глава ЦБ отметила, что такая мера возможна только в случае замедления темпов инфляции до 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU