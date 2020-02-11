Минтруд заявил о необходимости увеличить долю оклада в зарплате медиков
Минтруд совместно с Минздравом «чётко понимает, что необходимо поднимать оклад медицинских работников, в связи с этим прорабатывается «чёткий перечень» необходимых надбавок. Об сообщил министр труда Антон Котяков.
«Мы с коллегами из Минздрава... прорабатываем с ними... чёткий перечень сформулированных надбавок, которые должны быть сформированы в здравоохранении именно для того, чтобы сформировать чёткие и понятные подходы к определению итоговой заработной платы», - сказал глава ведомства
Котяков сообщил, что очевиден перекос в доле оклада в зарплате в медицинских учреждениях и на данный момент два ведомства составляют план-график изменения систем соцсферы, который будет обработан на отрасли здравоохранения.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что оплата труда медработников должна быть справедливой и эффективной, чтобы мотивировать людей хорошо делать свою работу.
ИСТОЧНИК KP.RU