Минтруд заявил о необходимости увеличить долю оклада в зарплате медиков

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:39:17+03:00

В ведомстве сообщили, что составляют план-график изменения системы соцсферы, который будет обработан на отрасли здравоохранения

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Минтруд совместно с Минздравом «чётко понимает, что необходимо поднимать оклад медицинских работников, в связи с этим прорабатывается «чёткий перечень» необходимых надбавок. Об сообщил министр труда Антон Котяков.

«Мы с коллегами из Минздрава... прорабатываем с ними... чёткий перечень сформулированных надбавок, которые должны быть сформированы в здравоохранении именно для того, чтобы сформировать чёткие и понятные подходы к определению итоговой заработной платы», - сказал глава ведомства

Котяков сообщил, что очевиден перекос в доле оклада в зарплате в медицинских учреждениях и на данный момент два ведомства составляют план-график изменения систем соцсферы, который будет обработан на отрасли здравоохранения.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что оплата труда медработников должна быть справедливой и эффективной, чтобы мотивировать людей хорошо делать свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU