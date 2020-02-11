В Турции анонсировали телефонный разговор Эрдогана и Путина

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:20:35+03:00

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В МИД Турции анонсировали телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера РФ Владимира Путина. В ведомстве уточнили, что политики обсудят военный конфликт в Идлибе.

Напомним, в понедельник, 10 февраля, пять турецких военнослужащих погибли и пять получили ранения в результате обстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии.

- Наш президент проведет телефонный разговор с его российским коллегой по ситуации в Идлибе, - сообщили турецкие СМИ.

В МИД подчеркнули, что РФ и Иран как гаранты мирного урегулирования в Сирии, должны остановить наступления сирийской армии в Идлибе.

Напомним, во вторник, 11 февраля, в провинции Идлиб боевики сирийской вооруженной оппозиции сбили вертолет, принадлежащий армии Сирии. Инцидент произошел после того, как Турция нанесла удары по 115 объектам сирийской армии. Массированная атака в Анкаре назвали ответом на обстрел турецких военных в Идлибе. Тогда погибли пятеро турецких военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU