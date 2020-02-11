Боевики сбили вертолет сирийской армии в Идлибе

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:16:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 11 февраля, в провинции Идлиб боевики сирийской вооруженной оппозиции сбили вертолет, принадлежащий армии Сирии.

Как сообщает издание Reuters, инцидент произошел на северо-западе сирийского города Найраб, где сейчас продолжаются столкновения. На данный момент нет информации о погибших и пострадавших в результате атаки.

Отметим, что все произошло после того, как Турция нанесла удары по 115 объектам армии Сирии. Массированная атака в Анкаре назвали ответом на обстрел турецких военных в Идлибе. Тогда погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пятеро получили ранения.

Напомним, в начале февраля в результате обстрела турецких военных в Сирии погибли восемь человек. Среди них трое - гражданский персонал. В Министерстве обороны Турции заявили, что нанесли ответный удар и нейтрализовали 76 сирийских военных. После чего президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале «новой эпохи в Сирии» и потребовал от правительства САР в течение февраля вывести своих военных за пределы турецких наблюдательных постов в сирийской провинции Идлиб, назвав это «самообороной».

ИСТОЧНИК KP.RU