Лукашенко обсудил с Путиным публикации о Беларуси в российских СМИ
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал на встрече с руководством государственных СМИ об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным в Сочи публикации на белорусскую тематику в ряде российских СМИ и интернет-каналов, сообщает БЕЛТА.
Президент отметил, что недавно поручал пресс-секретарю предоставить ему подборку последних публикаций о Беларуси в российских крупных и мелких СМИ, а также в интернет-каналах.
- Но мы же сегодня торгуем с Российской Федерацией. И что значат информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Беларуси, особенно продуктов питания. Людей это настораживает, - объяснил Лукашенко.
Он также рассказал, что назвал президенту Путину конкретные фамилии тех, кому принадлежат интернет-каналы, искажающие информацию о Беларуси.
- Вот и в последний раз с Медведевым, Путиным втроем мы встречались, затронули эти темы. Говорит: это не мы. Говорю: как это "не мы", если за этим каналом стоит вот такой и такой человек? И называю фамилии известные, которые люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать, - рассказал Лукашенко.
Лукашенко обсудил с Путиным публикации о Беларуси в российских СМИ .
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