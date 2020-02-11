"Вопрос безопасности и демократии": Президент Латвии предложил ограничить телевещание на русском языке
Политик считает, что 80% ретранслируемых программ должны быть на языках ЕС
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Лидер Латвии Эгилс Левитс выступил с предложением увеличить пропорцию телепрограмм на официальных языках ЕС в кабельных сетях республики, и тем самым ограничить телевещание на русском языке.
Политик заявил, что 80% ретранслируемых передач должны быть на языках стран Евросоюза, а 20% программ - на других (в том числе на русском).
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ИСТОЧНИК KP.RU