"Вопрос безопасности и демократии": Президент Латвии предложил ограничить телевещание на русском языке

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:35:53+03:00

Политик считает, что 80% ретранслируемых программ должны быть на языках ЕС

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Лидер Латвии Эгилс Левитс выступил с предложением увеличить пропорцию телепрограмм на официальных языках ЕС в кабельных сетях республики, и тем самым ограничить телевещание на русском языке.

Политик заявил, что 80% ретранслируемых передач должны быть на языках стран Евросоюза, а 20% программ - на других (в том числе на русском).

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ИСТОЧНИК KP.RU