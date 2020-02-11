2020-02-11T16:35:53+03:00
В мире

"Вопрос безопасности и демократии": Президент Латвии предложил ограничить телевещание на русском языке

Политик считает, что 80% ретранслируемых программ должны быть на языках ЕС
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Лидер Латвии Эгилс Левитс выступил с предложением увеличить пропорцию телепрограмм на официальных языках ЕС в кабельных сетях республики, и тем самым ограничить телевещание на русском языке.

Политик заявил, что 80% ретранслируемых передач должны быть на языках стран Евросоюза, а 20% программ - на других (в том числе на русском).

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Польша для поляков!": пятерых парней избили за русскую речь
В Беларуси планируют создать аналог Euronews
"Вопрос безопасности и демократии": Президент Латвии предложил ограничить телевещание на русском языке
Лукашенко обсудил с Путиным публикации о Беларуси в российских СМИ
Госдума установит для солдат-срочников оклад в размере 2 тысяч рублей
Бывший вице-премьер Ольга Голодец назначена на пост зампреда Сбербанка
В Турции анонсировали телефонный разговор Эрдогана и Путина
Боевики сбили вертолет сирийской армии в Идлибе
В России предложили рассматривать все особо тяжкие и "экономические" дела с участием присяжных
В Госдуме назвали блефом заявление Трампа о создании «самых мощных» ядерных сил
Мишустин лично возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
В МВД предложили фиксировать прохождение техосмотра на видео
Лукашенко призвал белорусскую прессу не "перебирать" в похвалах президента
В Госдуме предложили взять под контроль цены на жилье в новостройках
Россия планирует разместить средства ПВО на своей военной базе в Киргизии
В Госдуме прокомментировали список угроз, составленный США