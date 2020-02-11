2020-02-11T17:56:30+03:00
Политика

В Госдуме заявили о том, что распад Договора РСМД показал слабость НАТО

Ранее Столтенберг назвал разрушение договора демонстрацией силы альянса
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал разрушение ДРСМД демонстрацией силы НАТОГенсек НАТО Йенс Столтенберг назвал разрушение ДРСМД демонстрацией силы НАТОФото: REUTERS
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрушение ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности) продемонстрировало силу НАТО. По словам Столтенберга, Россия якобы начала нарушать ДРСМД много лет назад, а НАТО явился тем союзом, который смог объединить европейские страны в борьбе с этими нарушениями.

С такой позицией категорически не согласились депутаты Госдумы. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин расценил действия НАТО как слабость с их стороны.

- Штаты всячески пытались, исходя из ДРСМД, модернизировать возможности некоторых ракет, которые подпадали под действие договора. То есть прямым и грубым образом его нарушали. <...> Никакой демонстрации силы от НАТО в отношении ДРСМД нет. Можно это переиначить как слабость со стороны стран блока- приводит его слова RT.

Напомним, 2 февраля 2019 года США объявили о том, что приостанавливают выполнение своих обязательств по ДРСМД. Полностью договор прекратил действовать 2 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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