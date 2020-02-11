2020-02-11T19:25:59+03:00
Общество

В Стамбуле приземлился самолет, пилот которого потерял сознание

Управление взял на себя второй пилот
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Пилот потерял состояние прямо время полетаПилот потерял состояние прямо время полетаФото: Иван ВИСЛОВ
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В Стамбуле благополучно приземлился самолет, следовавший рейсом PC902 Вена-Стамбул. Незадолго до посадки командир экипажа потерял сознание. Положение спас второй пилот, которой сообщил о ЧП на борту наземным службам и сумел самостоятельно посадить самолет.

Никто из пассажиров не пострадал. После посадки все смогли благополучно покинуть самолет. А пилота забрала ожидавшая в аэропорту "скорая". Сейчас медики оценивают его состояние как удовлетворительное, пишет издание Cumhuriyet, опубликовавшее переговоры пилота с диспетчером.

Напомним, 5 февраля самолет этой же авиакомпании Pegasus Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Стамбула. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, рухнул на дорогу, развалился на три части, после чего загорелся. В результате происшествия 157 человек пострадали, один погиб. Всего на борту находилось 183 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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