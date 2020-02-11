2020-02-11T22:14:33+03:00
Авто

В Госавтоинспекции объяснили, зачем россиянам выбирать изготовителя автономеров

В России можно будет в любом регионе зарегистрировать автомобиль по региону своей регистрации
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Россияне теперь могут выбирать - получать саму пластину с госномером в подразделении ГИБДД, либо оплатить только госпошлинуРоссияне теперь могут выбирать - получать саму пластину с госномером в подразделении ГИБДД, либо оплатить только госпошлинуФото: ТАСС
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В эфире программы "Россия в движении" на радио "Комсомольская правда" начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров объяснил нововведения в законе: теперь житель, например, Москвы, придя в подразделение ГИБДД в любой части страны, получит номерные знаки того региона, где зарегистрирован он сам.

Также россияне теперь могут выбирать - получать саму пластину с госномером в подразделении ГИБДД, что будет стоить 2850 рублей, либо оплатить только госпошлину 850 рублей и изготовить присвоенный ему номер у частного производителя.

Ведущая программы президент Экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре спросила зачем нужно автовладельцу искать отдельную организацию для изготовителя номера. Роман Мишуров объяснил, что частный производитель будет снижать стоимость на госномера для повышения продаж.

- Здесь вопрос экономики. Если наш бизнес хочет, чтобы гражданин пользовался этой услугой, он будет снижать на неё стоимость, - отметил он.

При этом требования для всех производителей едины - это государственный стандарт, а реестр имеющих право на такую деятельность компаний размещён на официальном сайте Госавтоинспекции.

В Госавтоинспекции объяснили, зачем россиянам выбирать изготовителя автономеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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