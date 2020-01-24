ЦРУ обнародовало архивные документы о Бандере

24 Янв. 2020 2020-01-24T07:02:05+03:00

Материалы рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников»

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обнародовало архивные материалы о «национальном герое» нынешних радикальных «патриотов» Украины – главаре украинских националистов Степане Бандере.

В частности, в открытый доступ выложена справка – перевод статьи под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», опубликованной в эмигрантском меньшевистском журнале «Социалистический вестник» в 1951 году. Там его называют «украинским фашистом» и «агентом Гитлера».

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», - в частности, говорится в публикации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752938" frameborder="0"></iframe> Шествие с факелами в честь националиста Степана Бандеры прошло в Киеве.Сотни человек собрались в киевском парке возле памятника Тараса Шевченко и прошли по центру города

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