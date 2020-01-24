ЦРУ обнародовало архивные документы о Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обнародовало архивные материалы о «национальном герое» нынешних радикальных «патриотов» Украины – главаре украинских националистов Степане Бандере.
В частности, в открытый доступ выложена справка – перевод статьи под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», опубликованной в эмигрантском меньшевистском журнале «Социалистический вестник» в 1951 году. Там его называют «украинским фашистом» и «агентом Гитлера».
«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», - в частности, говорится в публикации.
Шествие с факелами в честь националиста Степана Бандеры прошло в Киеве.Сотни человек собрались в киевском парке возле памятника Тараса Шевченко и прошли по центру города
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