2020-02-11T22:25:17+03:00
В мире

"Честные и правдивые": Лукашенко похвалил белорусские СМИ

Эти качества, по мнению политика, отличают издания страны от российских средств массовой информации
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Честные и правдивые": Лукашенко похвалил белорусские СМИ"Честные и правдивые": Лукашенко похвалил белорусские СМИФото: Павел МАРТИНЧИК
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Белорусский лидер Александр Лукашенко похвалил СМИ Белоруссии за то, что они, по его мнению, "честные и правдивые".

- Отличие наших средств массовой информации от российских, это разительное отличие в нашу пользу. Мы гораздо честнее, - отметил политик, сообщает "РИА-Новости".

Лукашенко подчеркнул, что в российских СМИ "не пропаганда уже, а фейковое изложение той или иной темы, там полностью искажается правда".

- Белорусские СМИ, слава богу, абсолютно правдиво излагают ту или иную тему или информацию, - заявил белорусский лидер.

Напомним, во вторник, 11 февраля, президент Белоруссии провел совещание с руководителями ведущих государственных СМИ республики. Лукашенко подчеркнул, что необходимость разговора с руководителями государственных средств массовой информации назрела давно.

Во время встречи с представителями СМИ политик отметил, что важной составной частью независимости любого государства является информационный суверенитет - право проводить собственную информационную политику.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал на встрече со СМИ об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным в Сочи публикаций на белорусскую тематику в ряде российских СМИ и интернет-каналов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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