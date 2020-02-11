"Честные и правдивые": Лукашенко похвалил белорусские СМИ
Белорусский лидер Александр Лукашенко похвалил СМИ Белоруссии за то, что они, по его мнению, "честные и правдивые".
- Отличие наших средств массовой информации от российских, это разительное отличие в нашу пользу. Мы гораздо честнее, - отметил политик, сообщает "РИА-Новости".
Лукашенко подчеркнул, что в российских СМИ "не пропаганда уже, а фейковое изложение той или иной темы, там полностью искажается правда".
- Белорусские СМИ, слава богу, абсолютно правдиво излагают ту или иную тему или информацию, - заявил белорусский лидер.
Напомним, во вторник, 11 февраля, президент Белоруссии провел совещание с руководителями ведущих государственных СМИ республики. Лукашенко подчеркнул, что необходимость разговора с руководителями государственных средств массовой информации назрела давно.
Во время встречи с представителями СМИ политик отметил, что важной составной частью независимости любого государства является информационный суверенитет - право проводить собственную информационную политику.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал на встрече со СМИ об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным в Сочи публикаций на белорусскую тематику в ряде российских СМИ и интернет-каналов.
ИСТОЧНИК KP.RU