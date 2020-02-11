"Честные и правдивые": Лукашенко похвалил белорусские СМИ

11 Февр. 2020 2020-02-11T22:25:17+03:00

Эти качества, по мнению политика, отличают издания страны от российских средств массовой информации

Изменить размер текста: A A

Белорусский лидер Александр Лукашенко похвалил СМИ Белоруссии за то, что они, по его мнению, "честные и правдивые".

- Отличие наших средств массовой информации от российских, это разительное отличие в нашу пользу. Мы гораздо честнее, - отметил политик, сообщает "РИА-Новости".

Лукашенко подчеркнул, что в российских СМИ "не пропаганда уже, а фейковое изложение той или иной темы, там полностью искажается правда".

- Белорусские СМИ, слава богу, абсолютно правдиво излагают ту или иную тему или информацию, - заявил белорусский лидер.

Напомним, во вторник, 11 февраля, президент Белоруссии провел совещание с руководителями ведущих государственных СМИ республики. Лукашенко подчеркнул, что необходимость разговора с руководителями государственных средств массовой информации назрела давно.

Во время встречи с представителями СМИ политик отметил, что важной составной частью независимости любого государства является информационный суверенитет - право проводить собственную информационную политику.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал на встрече со СМИ об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным в Сочи публикаций на белорусскую тематику в ряде российских СМИ и интернет-каналов.

ИСТОЧНИК KP.RU