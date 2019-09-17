В Москве таксист-мигрант изнасиловал чиновницу из посольства Южной Кореи

В столичную полицию обратилась иностранка, рассказавшая, что в ночь на 10 сентября ее изнасиловал водитель такси. Пострадавшая оказалась сотрудницей посольства Южной Кореи в Москве.

Женщина, не смогла точно указать ни место, ни время преступления (около полуночи), зато сообщила марку машины – «Фольксваген Поло». 43-летняя кореянка поведала стражам порядка, что незнакомый таксист завез ее в какой-то двор между многоэтажками на улице Крылатские Холмы в Кунцево, силой раздел и, угрожая избить, надругался.

Несмотря на достаточно скудную информацию, следователям уже через несколько дней удалось «вычислить» подозреваемого. Около полудня 15 сентября оперативники задержали 44-летнего водителя такси, мигранта из Азии.

Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах столицы, он уже признался в изнасиловании пассажирки. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 131 УК России. Мигранту-насильнику грозит от трех до шести лет колонии.

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Казалось бы, врачей «скорой помощи» удивить сложно, но вызов на улицу Академика Королева оказался тем самым редким случаем. Около трех часов дня 11 сентября медики прибыли по звонку раненой девушки, представившейся Элизой.

Пострадавшая сообщила, что ее исполосовали ножом, ограбили и едва не изнасиловали. Но при госпитализации выяснилось неожиданное: паспорт и медицинский полис 23-летняя восточная красавица предъявила на мужское имя – Шакрух (подробности).