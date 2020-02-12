«Абсолютно здоров»: в Забайкалье выписали пациента с коронавирусом нового типа

12 Февр. 2020 2020-02-12T07:29:15+03:00

Анализы показали, что китайский гражданин не представляете никакой опасности для общества [видео]

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В Забайкалье из больницы выписали гражданина Китая, у которого был госпитализирован с коронавирусом нового типа 26 января. Об этом сообщили в среду

«Пациент выздоровел и выписан из Краевой инфекционной больницы», - сообщили в Ситуационном центре Забайкальского края.

«Согласно этой выписке, вы абсолютно здоровы, не представляете никакой опасности для общества», - сказала пациенту главный врач Краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук, которая заявила, что перед выпиской было взято несколько анализов подряд, показавшие отсутствие вируса.

Напомним, В России были подтверждены два случая заражения вирусом нового типа. Они были зафиксированы 31 января в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших - китайские граждане, которые прибыли в нашу страну 26 и 28 января. Как сообщал сайт kp.ru, накануне из больницы выписали китайскую студентку Лесли, которую госпитализировали с коронавирусом в Тюмени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760239" frameborder="0"></iframe> Гражданина Китая выписали из больницы в Чите.

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ИСТОЧНИК KP.RU