«Абсолютно здоров»: в Забайкалье выписали пациента с коронавирусом нового типа
В Забайкалье из больницы выписали гражданина Китая, у которого был госпитализирован с коронавирусом нового типа 26 января. Об этом сообщили в среду
«Пациент выздоровел и выписан из Краевой инфекционной больницы», - сообщили в Ситуационном центре Забайкальского края.
«Согласно этой выписке, вы абсолютно здоровы, не представляете никакой опасности для общества», - сказала пациенту главный врач Краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук, которая заявила, что перед выпиской было взято несколько анализов подряд, показавшие отсутствие вируса.
Напомним, В России были подтверждены два случая заражения вирусом нового типа. Они были зафиксированы 31 января в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших - китайские граждане, которые прибыли в нашу страну 26 и 28 января. Как сообщал сайт kp.ru, накануне из больницы выписали китайскую студентку Лесли, которую госпитализировали с коронавирусом в Тюмени.
Гражданина Китая выписали из больницы в Чите.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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