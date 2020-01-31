Коронавирус добрался до России: двое больных выявлены в Забайкалье и Тюменской области

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что впервые в России выявили два случая больных коронавирусом.

Так, в Забайкалье и Тюменской области зафиксировали случаи заражения "китайским вирусом". Заразившиеся - граждане Китая. Они прибыли в Россию 26 и 28 января.

Голикова также сообщила, что на данный момент готовятся постановления Правительства о запрете на рабочие визы для граждан Китая. В то же время, российское правительство приняло решение о начале эвакуации россиян из Уханя и Хубэя.

По словам Татьяны Голиковой, в ближайшее время будут закрыты пешеходные и автомобильные границы РФ с Китаем.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более того, с 1 февраля все авиационные частоты между Россией и Китаем будут закрыты. Летать будет только "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

- И Россия, и Китай работают над созданием вакцины от коронавируса, сколько на это понадобится времени-сказать сложно, - подчеркнула Голикова.

В Роспотребнадзоре заявили, что риска распространения "китайского вируса" нет, больные в России были изолированы, их контакты проверены. Ведомство вместе с ФАС проследят, чтобы цены на противовирусные лекарства не завышались.

По последней информации, состояние двух заболевших коронавирусом россиян стабильное, без клинических проявлений и температуры. Вице-премьер отметила, что по предварительным данным, в китайском Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй - 341.

Напомним, ранее новый вирус уже был выявлен во Франции, Великобритании, Вьетнаме, Австралии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, Республике Корея, США, Японии, Таиланде, Финляндии, Германии. Впервые коронавирус выявили в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Тогда несколько человек были госпитализированы с пневмонией загадочного происхождения. Спустя несколько дней власти Уханя запретили выезд граждан из города и приступили к постройке новой больницы для больных коронавирусом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что за последние сутки в Китае от вызываемой коронавирусом 2019-nCoV пневмонии нового типа скончались 43 человека. Таким образом, число жертв этого опасного недуга возросло до 213. Ранее сообщалось о 170 умерших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758026" frameborder="0"></iframe> Президент России Владимир Путин обсудил меры против распространения коронавируса на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

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