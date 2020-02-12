В Москве спасатели несколько часов снимали напуганного енота с дерева
Вечером 11 февраля в Москве проводилась сложнейшая спасательная операция по снятию енота с дерева. Пушистый зверек легко забрался на дерево, но очень боялся слезть. Чтобы спасти несчастное животное, жители столицы вызвали МЧС.
Все произошло возле 47-го дома на Измайловском шоссе. Как милый зверек забрался на дерево, никто не видел, но местные жители заметили его в 14 часов, однако надеялись, что енотик сам спустится.
Очевидцы позвонили МЧС только в 23 часа, когда маленькое животное уже начало звать на помощь. Прибывшие на место спасатели несколько часов пытались спустить бедолагу на землю.
За спасение енот ответил своей доброжелательностью.
Напомним, в прошлом году на юге Оттавы стали замечать пьяных енотов. Причиной странного поведения зверьков стали забродившие фрукты. Канадские ученые просят население дать животным проспаться
В Москве несколько часов спасали енота.С вечера проводится сложнейшая спасательная операция по снятию енота с дерева на Измайловском шоссе
ИСТОЧНИК KP.RU