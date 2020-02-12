2020-02-12T08:49:02+03:00
Происшествия

В Москве спасатели несколько часов снимали напуганного енота с дерева

Пушистый зверек легко забрался на дерево, но очень боялся слезть [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве прошла многочасовая спасательная операция по снятию енота с дереваВ Москве прошла многочасовая спасательная операция по снятию енота с дереваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вечером 11 февраля в Москве проводилась сложнейшая спасательная операция по снятию енота с дерева. Пушистый зверек легко забрался на дерево, но очень боялся слезть. Чтобы спасти несчастное животное, жители столицы вызвали МЧС.

Все произошло возле 47-го дома на Измайловском шоссе. Как милый зверек забрался на дерево, никто не видел, но местные жители заметили его в 14 часов, однако надеялись, что енотик сам спустится.

Очевидцы позвонили МЧС только в 23 часа, когда маленькое животное уже начало звать на помощь. Прибывшие на место спасатели несколько часов пытались спустить бедолагу на землю.

За спасение енот ответил своей доброжелательностью.

Напомним, в прошлом году на юге Оттавы стали замечать пьяных енотов. Причиной странного поведения зверьков стали забродившие фрукты. Канадские ученые просят население дать животным проспаться

В Москве несколько часов спасали енота.С вечера проводится сложнейшая спасательная операция по снятию енота с дерева на Измайловском шоссе

ИСТОЧНИК KP.RU

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