2019-09-07T19:51:07+03:00
Общество

В столице Канады стали замечать пьяных енотов: ученые просят население дать животным проспаться

Причиной странного поведения зверьков стали забродившие фрукты
Юлия САЛЬНИКОВА
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Канадцев просят не пытаться протрезвить енотов с помощью кофеКанадцев просят не пытаться протрезвить енотов с помощью кофеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители района Ститсвиль на юге Оттавы жалуются журналистам на енотов. Как сообщает CBS News, участились случаи, когда дикие зверьки забираются на территории коттеджных поселков. Но людей смущает не столько появление енотов, сколько их странное поведение.

- Мы видели енота, который не мог нормально двигаться. Он волочил ноги, шатался, с трудом вставал. Вы могли сказать, что с ним что-то не так точно, - рассказала Эмили Роджерс, которая в итоге вызвала ветеринаров на свой участок в пригороде Оттавы.

Семья испугалась за здоровье дикого животного. Ведь он на протяжении трех часов пытался покинуть их участок, но не мог совладать со своими лапами. Оказалось, бедняга просто перебрал забродивших фруктов. Такие случаи в сентябре, говорят ветеринары, не такая уж и редкость. Пьяные еноты все чаще стали заходить в многолюдные места.

Но ветеринары переживают вовсе не из-за поведения енотов. Их больше волнует поведение людей. Оказалось, канадцы пытаются отрезвить хмельных зверей, угощая их кофе, например:

- Просто дайте енотам проспаться, - советуют зооврачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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