2020-02-12T09:16:48+03:00
Происшествия

Домработница украла у известного ученого миллион рублей

Академик РАН дал женщине свою банковскую карту для покупки продуктов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Домработница украла у известного ученого миллион рублейДомработница украла у известного ученого миллион рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В одно из столичных отделений полиции обратилась российский врач-биохимик, академик РАН Александр Арчаков и сообщил, что у него украли миллион рублей

Как сообщил источник kp.ru, 80-летний ученый обратился в правоохранительные органы с заявлением о краже с его банковского счета. Он рассказал, что 10 января передал свою банковскую карту с пин-кодом своей домработнице Наталье для покупки продуктов питания, но через десять дней обнаружил, что с его счета похищены денежные средства в размере миллиона рублей.

Вся сумма была переведена на другу банковскую карту, владелец которой устанавливается.

Напомним, днем ранее появилась информация о другой крупной краже. Домработница экс-заммэра Звенигорода обворовала его квартиру почти на 1,5 миллиона рублей. Женщина украла не только деньги, но и драгоценности с бриллиантами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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