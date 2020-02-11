2020-02-11T00:39:04+03:00
Происшествия

Домработница экс-заммэра Звенигорода обворовала его квартиру почти на 1,5 миллиона рублей

Подозреваемая украла деньги – две тысячи евро и драгоценности с бриллиантами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В полицию обратилась хозяйка квартирыВ полицию обратилась хозяйка квартирыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В одно из столичных отделений полиции обратилась жена бывшего заместителя мэра Звенигорода и заявила, что ее квартиру обокрала домработница. Женщина рассказала, что искала человека, который помогал бы ей по дому, и знакомая ей посоветовала некую даму, назвала только имя и никнейм в соцсетях.

Договаривались по интернет-мессенджеру, и «добрая душа» согласилась взять на себя уборку за скромное вознаграждение – пять тысяч рублей безналом. С 14 января по 6 февраля домработница добросовестно справлялась со своими обязанностями, никаких нареканий к ее работе у хозяйки не было. А потом она обнаружила пропажу.

Как рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах, из квартиры исчезли деньги в сумме две тысячи евро и драгоценности из белого золота с бриллиантами и сапфирами. Общий ущерб оценили в 1 343 666 рублей.

Вместе с ценностями исчезла и подозреваемая, сейчас ее ищет полиция. В распоряжении следователей есть найденные в квартире отпечатки пальцев и записи видеокамеры наблюдения, установленной в подъезде на первом этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Домработница экс-заммэра Звенигорода обворовала его квартиру почти на 1,5 миллиона рублей
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