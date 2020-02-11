Домработница экс-заммэра Звенигорода обворовала его квартиру почти на 1,5 миллиона рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T00:39:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В одно из столичных отделений полиции обратилась жена бывшего заместителя мэра Звенигорода и заявила, что ее квартиру обокрала домработница. Женщина рассказала, что искала человека, который помогал бы ей по дому, и знакомая ей посоветовала некую даму, назвала только имя и никнейм в соцсетях.

Договаривались по интернет-мессенджеру, и «добрая душа» согласилась взять на себя уборку за скромное вознаграждение – пять тысяч рублей безналом. С 14 января по 6 февраля домработница добросовестно справлялась со своими обязанностями, никаких нареканий к ее работе у хозяйки не было. А потом она обнаружила пропажу.

Как рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах, из квартиры исчезли деньги в сумме две тысячи евро и драгоценности из белого золота с бриллиантами и сапфирами. Общий ущерб оценили в 1 343 666 рублей.

Вместе с ценностями исчезла и подозреваемая, сейчас ее ищет полиция. В распоряжении следователей есть найденные в квартире отпечатки пальцев и записи видеокамеры наблюдения, установленной в подъезде на первом этаже.

ИСТОЧНИК KP.RU