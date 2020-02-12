Момент попадания молнии в летящий над Англией самолет попал на видео
В Великобритании молния ударила в вылетевший из Бирмингема пассажирский самолет. На видео попал момент попадания разряда в лайнер. Весь инцидент сопровождался яркой вспышкой.
Согласно данным издания Daily Mail, происшествие произошло в небе над Англией. Самолет авиакомпании Aer Lingus летел в Дублин, когда все случилось. Неблагоприятные погодные условия были вызваны мощным ураганом "Сиара", который привел к сильным разрушениям и наводнениям.
Несмотря на все неприятности, лайнер смог благополучно приземлиться в аэропорту места назначения. Никто не пострадал.
А в Турции днем ранее пилот пассажирского самолета потерял сознание прямо в воздухе. Управление воздушным судном взял на себя второй летчик. Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел незадолго до приземления в Стамбуле.
Молния попала в лайнер в небе над Англией.
ИСТОЧНИК KP.RU