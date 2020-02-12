Момент попадания молнии в летящий над Англией самолет попал на видео

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:29:20+03:00

Никто не пострадал в результате инцидента Фото: Анастасия Черникова

Несмотря на удар, лайнер смог благополучно приземлиться в аэропорту Дублина [видео]

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В Великобритании молния ударила в вылетевший из Бирмингема пассажирский самолет. На видео попал момент попадания разряда в лайнер. Весь инцидент сопровождался яркой вспышкой.

Согласно данным издания Daily Mail, происшествие произошло в небе над Англией. Самолет авиакомпании Aer Lingus летел в Дублин, когда все случилось. Неблагоприятные погодные условия были вызваны мощным ураганом "Сиара", который привел к сильным разрушениям и наводнениям.

Несмотря на все неприятности, лайнер смог благополучно приземлиться в аэропорту места назначения. Никто не пострадал.

А в Турции днем ранее пилот пассажирского самолета потерял сознание прямо в воздухе. Управление воздушным судном взял на себя второй летчик. Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел незадолго до приземления в Стамбуле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760276" frameborder="0"></iframe> Молния попала в лайнер в небе над Англией.

ИСТОЧНИК KP.RU