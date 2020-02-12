В России выросли цены на туры в Китай
Росстат проанализировал цены на путевки в Китай. Эксперты пришли к выводу, что ценник на отдых в Поднебесной за последний год увеличился минимум на три тысячи рублей.
Если в декабре 2019 года за путевку платили 69,8 тысяч рублей, то годом ранее – 65,3 тыс.рублей.
В стоимость расчета входят восемь дней отдыха, билеты на самолет от Москвы или Хабаровска до Пекина или Шанхая и обратно, трансфер, проживание в двухместном номере трёх-четырёхзвёздочного отеля, завтраки и медицинская страховка. Оформление загранпаспорта и визу путешественник оплачивает самостоятельно.
На фоне новостей о коронавирусе многие эксперты предрекают снижение турпотока и, как следствие, сокращение цен на отдых. По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России, эксперта по транспорту Дмитрия Горина, пока рано делать прогнозы о ценах, так как с 24 января продажи туров в Поднебесную приостановлены.
От поездок отказались 33 тысячам российских путешественников, которые уже успели приобрести билеты. Они могут вернуть деньги или выбрать тур в другую страну.
В планах туроператоров на 2020 год скорректировать чартерную программу на март. Они уже обратились в Росавиацию с предложением перенаправить освободившиеся чартерные самолеты по другим направлениям, пишет NEWS.ru.
Ранее сообщалось, что на круизном лайнере в Японии коронавирус обнаружили уже у 203 человек. Из них 174 – пассажиры судна, четверо заболевших находятся в тяжелом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU