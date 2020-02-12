2020-02-12T09:35:33+03:00
Экономика

В России выросли цены на туры в Китай

До вспышки коронавируса за отдых в поднебесной приходилось платить в среднем 69,8 тысяч рублей
Елена АКИМОВА
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Цены на туры в Китай выросли по итогам 2019 годаЦены на туры в Китай выросли по итогам 2019 годаФото: Олег ЗОЛОТО
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Росстат проанализировал цены на путевки в Китай. Эксперты пришли к выводу, что ценник на отдых в Поднебесной за последний год увеличился минимум на три тысячи рублей.

Если в декабре 2019 года за путевку платили 69,8 тысяч рублей, то годом ранее – 65,3 тыс.рублей.

В стоимость расчета входят восемь дней отдыха, билеты на самолет от Москвы или Хабаровска до Пекина или Шанхая и обратно, трансфер, проживание в двухместном номере трёх-четырёхзвёздочного отеля, завтраки и медицинская страховка. Оформление загранпаспорта и визу путешественник оплачивает самостоятельно.

На фоне новостей о коронавирусе многие эксперты предрекают снижение турпотока и, как следствие, сокращение цен на отдых. По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России, эксперта по транспорту Дмитрия Горина, пока рано делать прогнозы о ценах, так как с 24 января продажи туров в Поднебесную приостановлены.

От поездок отказались 33 тысячам российских путешественников, которые уже успели приобрести билеты. Они могут вернуть деньги или выбрать тур в другую страну.

В планах туроператоров на 2020 год скорректировать чартерную программу на март. Они уже обратились в Росавиацию с предложением перенаправить освободившиеся чартерные самолеты по другим направлениям, пишет NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере в Японии коронавирус обнаружили уже у 203 человек. Из них 174 – пассажиры судна, четверо заболевших находятся в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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