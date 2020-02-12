2020-02-12T05:40:36+03:00
В мире

На круизном лайнере в Японии коронавирус обнаружили уже у 175 человек

Четверо заболевших находятся в тяжелом состоянии, их поместили в блоки интенсивной терапии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Коронавирус обнаружен еще у 34 пассажиров круизного судна Diamond PrincessКоронавирус обнаружен еще у 34 пассажиров круизного судна Diamond PrincessФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Японские медики обнаружили коронавирус 2019-nCoV еще у 34 пассажиров задержанного на карантин круизного лайнера Diamond Princess и одного сотрудника карантинной службы, работавшего на судне. Об этом утром в среду, 12 февраля, сообщил журналистам министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Общее число выявленных на «Бриллиантовой Принцессы» больных возросло до 175, четверо из них – три японца и один иностранец, гражданство которого не уточняется, – находятся в тяжелом состоянии и помещены в блоки интенсивной терапии, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, судно Diamond Princess стоит на карантине возле порта Йокогама с начала февраля, на его борту находится около 3,7 тысячи человек из полусотни разных стран, в том числе 24 россиянина.

Еще 66 случаев заболевания коронавирусом на карантинном круизном судне.

За это время японские медики выявили коронавирус у 136 «пленников», всех зараженных доставляют в больницу в префектуре Канагава. По данным посольства России в Токио, наших соотечественников среди заболевших нет.

Видео изнутри круизного лайнера, помещенного на карантин в Японии.У берегов Японии дрейфует круизное судно. На его борту обнаружено десять человек, инфицированных китайским коронавирусом

Карта распространения коронавируса

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Пассажиры «лайнера с коронавирусом» рассказали kp.ru, что сейчас происходит на зараженном судне (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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