Немецкая медсестра поделилась мнением о работе российских врачей

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:43:03+03:00

Из наблюдений Марии Герлиц следует, что медики в нашей стране неприветливы, но профессиональны

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Медсестра Мария Герлиц родилась в России, но в возрасте шести лет переехала в Германию. Недавно ей удалось поработать по обмену в одной из больниц Нижнего Новгорода, и вот какими впечатлениями она поделилась.

По мнению девушки, российские врачи сильно уступают немецким в плане общения с пациентами. Они не очень приветливы, но зато в плане диагностики чем-то даже превосходят коллег из других стран.

Также в России до сих пор важную роль играют классические методы обследования, тогда как в ФРГ медики полагаются, в основном, на результаты лабораторных исследований и компьютерной диагностики.

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ИСТОЧНИК KP.RU