Немецкая медсестра поделилась мнением о работе российских врачей
Медсестра Мария Герлиц родилась в России, но в возрасте шести лет переехала в Германию. Недавно ей удалось поработать по обмену в одной из больниц Нижнего Новгорода, и вот какими впечатлениями она поделилась.
По мнению девушки, российские врачи сильно уступают немецким в плане общения с пациентами. Они не очень приветливы, но зато в плане диагностики чем-то даже превосходят коллег из других стран.
Также в России до сих пор важную роль играют классические методы обследования, тогда как в ФРГ медики полагаются, в основном, на результаты лабораторных исследований и компьютерной диагностики.
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ИСТОЧНИК KP.RU