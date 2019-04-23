Впервые в мире: российские врачи спасли ребенка, пересадив ему сразу три органа

9-летний Михаил из села Таранай в Сахалинской области страдает тяжелым врожденным заболеванием - муковисцидозом. Эта болезнь поражает многие органы, но в первую очередь страдают легкие, затем сердце. У Миши также начался цирроз печени. По жизненным показаниям мальчику требовалась трансплантация органов. И впервые в мире российские врачи провели уникальную операцию, пересадив три органа сразу: печень и два легких. Трансплантация прошла в феврале этого года. Сейчас маленький пациент самостоятельно ходит, его готовят к выписке.

О том, как готовилась операция, какие трудности удалось преодолеть и какие перспективы открывает такой подход к лечению, «КП» рассказал руководитель команды врачей, глава Научного медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. В. И. Шумакова, выдающийся хирург-трансплантолог, академик РАН Сергей Готье.

- Сергей Владимирович, министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что в мире уже были попытки подобных «множественных» пересадок. Только не детям, а молодым людям 25 - 30 лет, и все эти попытки завершились неудачно. Благодаря чему вашей команде удалось успешно провести трансплантацию?

- У нас в (в Центре трансплантологии им. Шумакова. - Ред.) накоплен огромный опыт пересадки печени, в частности, детям. Этот опыт превышает опыт и Европы, и США по числу выполненных операций. Так что сама по себе пересадка печени была для нас не столь сложна. Но из-за поражения легких невозможна была отдельная операция по трансплантации печени.

- Почему?

- После пересадки новая печень должна полноценно снабжаться кислородом. Однако на это нельзя было рассчитывать из-за больных легких ребенка, пораженных муковисцидозом. Поэтому было решено обеспечить организм максимальной концентрацией кислорода, провести часть операции по пересадке печени, а после этого сразу убрать больные легкие и посадить на их место здоровые донорские.

- Как удалось сохранять бесперебойное обеспечение кислородом во время всех частей операции?

- Когда пересаживали печень, применялась ИВЛ (искусственная вентиляция легких. - Ред.). После пересадки печени пациента подключили к системе экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Это оборудование обеспечивало насыщение крови кислородом во время трансплантации легких.

ПОМОГЛИ ОРГАНЫ ВЗРОСЛОГО ДОНОРА

- Для спасения Миши использовали донорские органы погибших детей?

- Нет, это органы взрослого донора.

- Посмертное донорство органов детей в России сегодня вообще не разрешено?

- Разрешено, у нас есть необходимая законодательная, правовая основа. Посмертное детское донорство в нашей стране возможно только с согласия родителей или законных представителей. Но в данном случае подошли все органы - и оба легких, и печень от одного взрослого органа. Подобрать их было непросто с учетом того, что вес мальчика составлял 30 кг. Но в конце концов удалось.

СКОЛЬКО ПРИШЛОСЬ ЖДАТЬ

- Сколько времени ушло на подготовку операции?

- Как таковой подготовки - обучения врачей, закупки оборудования, лекарств - ничего этого не понадобилось, все уже было. Нам нужны были органы для пересадки от анатомически небольшого донора, чтобы их можно было поместить в организм больного ребенка. Мы ждали фактически только этого и поддерживали состояние мальчика, чтобы он мог дожить до операции. На ожидание донорских органов ушло около четырех месяцев.

Хочу подчеркнуть: в таких случаях сроки определяются не очередностью постановки в лист ожидания, а экстренностью ситуации. Так что мальчик ждал минимальный срок - столько, сколько нужно было, чтобы найти подходящий орган.

СОЗДАН АЛГОРИТМ ДЛЯ ВРАЧЕЙ ВСЕГО МИРА

- Какие возможности открывает эта операция?

- Если говорить о муковисцидозе, то в таких терминальных, тяжелейших случаях пересадка органов является мировой практикой. Но одновременная трансплантация до сих пор успешно не применялась, поскольку она связана с определенными сложностями. Их надо предусмотреть, иметь возможность преодолеть. В этом и состоит уникальность. Мы разработали специальный протокол проведения операции, предусмотрели сочетание различных методик, поддерживающих оксигенацию (то есть снабжение кислородом) организма.

Такие случаи, скорее всего, в практике не будут очень частыми. Но при необходимости не растеряться и спасти жизнь ребенка поможет такая операция. Теперь есть все алгоритмы, и врачи будут к ней готовы.