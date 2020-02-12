В Киеве прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что решение о встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет принимать украинский лидер Владимир Зеленский, «но пока никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было».
Глава офиса отметил, что Зеленский примет решение о встречи с Путиным, если увидит, что эта встреча необходима и может стать шагом для получения настоящих результатов от переговоров в «нормандском формате».
Ермак также затронул тему выборов в Донбассе. Он заявил, что голосование должно проводиться в соответствии с законами Украины и после возврата контроля над границей. По его словам у Киева есть «четкий план», чтобы местные выборы в 2020 году прошли «по всей территории Украины, включая Донбасс».
При этом глава офиса украинского лидера заявил, что незалежная готова выполнить все договоренности «Нормандской четверкой» в Париже, в которых указывалась о необходимости согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса.
Напомним, двусторонние переговоры президентов России и Украины прошли в Париже в рамках встречи в «нормандском формате». Общение продолжалось 1 час 20 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU
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