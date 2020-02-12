2020-02-12T12:42:29+03:00
Политика

В Киеве прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

Глава офиса украинского лидера отмтеил, что пока никаких разговоров на эту тему не было
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На Украине заявили, что решение о встрече с Путиным будет принимать ЗеленскийНа Украине заявили, что решение о встрече с Путиным будет принимать ЗеленскийФото: REUTERS
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что решение о встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет принимать украинский лидер Владимир Зеленский, «но пока никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было».

Глава офиса отметил, что Зеленский примет решение о встречи с Путиным, если увидит, что эта встреча необходима и может стать шагом для получения настоящих результатов от переговоров в «нормандском формате».

Ермак также затронул тему выборов в Донбассе. Он заявил, что голосование должно проводиться в соответствии с законами Украины и после возврата контроля над границей. По его словам у Киева есть «четкий план», чтобы местные выборы в 2020 году прошли «по всей территории Украины, включая Донбасс».

При этом глава офиса украинского лидера заявил, что незалежная готова выполнить все договоренности «Нормандской четверкой» в Париже, в которых указывалась о необходимости согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса.

Напомним, двусторонние переговоры президентов России и Украины прошли в Париже в рамках встречи в «нормандском формате». Общение продолжалось 1 час 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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