2019-12-10T00:11:36+03:00
В мире

Во Франции завершились переговоры Зеленского и Путина

Российский лидер поделился впечатлениями от встречи с украинским лидером [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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После переговоров российского и украинского президентов начался ужин лидеров "нормандской четверки". Фото: Михаил Метцель/ТАССПосле переговоров российского и украинского президентов начался ужин лидеров "нормандской четверки". Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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В Париже завершились переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Общение продолжалось 1 час 20 минут.

- Хорошо! По-деловому, - рассказал российский лидер о впечатлениях от первой встречи с Зеленским.

После переговоров российского и украинского президентов начался ужин лидеров "нормандской четверки". Лидеры стран еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.

Российский лидер поделился впечатлениями от встречи с украинским лидером Фото: REUTERS

Российский лидер поделился впечатлениями от встречи с украинским лидеромФото: REUTERS

Сообщается, что переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского прошли после саммита в "нормандском формате". Самое пристальное внимание мировых СМИ было приковано именно к этой двусторонней встрече, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что около 4 часов назад В Париже начался саммит «нормандской четверки». До официальной встречи главы стран провели серию двухсторонних переговоров.

«Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским.Первый комментарий после встречи с президентом УкраиныДмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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