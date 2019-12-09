Во Франции завершились переговоры Зеленского и Путина
В Париже завершились переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Общение продолжалось 1 час 20 минут.
- Хорошо! По-деловому, - рассказал российский лидер о впечатлениях от первой встречи с Зеленским.
После переговоров российского и украинского президентов начался ужин лидеров "нормандской четверки". Лидеры стран еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.
Российский лидер поделился впечатлениями от встречи с украинским лидеромФото: REUTERS
Сообщается, что переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского прошли после саммита в "нормандском формате". Самое пристальное внимание мировых СМИ было приковано именно к этой двусторонней встрече, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что около 4 часов назад В Париже начался саммит «нормандской четверки». До официальной встречи главы стран провели серию двухсторонних переговоров.
«Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским.Первый комментарий после встречи с президентом УкраиныДмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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